



В Волгоградской области специалисты с помощью системы «Меркурий» обнаружили подозрительную продукцию. Как рассказали ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении Россельхознадзора, нарушения были выявлены на производственной площадке одного из предпринимателей.

Так, из котлет, произведенных из мяса курицы, свинины и говядины, были изготовлены котлеты «фермерские» из говядины в количестве 20,8 килограммов.

Предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. А документы на подозрительные котлеты аннулированы.