Под Волгоградом из-за неисправной электропроводки сгорел мужчина





В Городищенском районе Волгоградской области произошел пожар в одном из домов частного сектора. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ГУ МЧС России по Волгоградской области, жертвой огненной стихии стал 54-летний мужчина.

Трагедия произошла в одном из домов в переулке Красного Октября. В жилом здании загорелись домашние вещи на площади 7,5 квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось восьмерым спасателям с помощью двух единиц техники.

По предварительным данным, пожар произошел из-за аварийного режима работы электропроводки.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области