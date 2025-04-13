



Волгоградский «Ротор» сегодня, 13 апреля, на выезде сыграл вничью с одним из претендентов на повышение в классе новороссийским «Черноморцем» в 28-м туре Первой лиги. Подопечные Дениса Бояринцева снова отобрали очки у команды, идущей в лидирующей группе, сообщает ИА «Высота 102». Волгоградский «Ротор» сегодня, 13 апреля, на выезде сыграл вничью с одним из претендентов на повышение в классе новороссийским «Черноморцем» в 28-м туре Первой лиги. Подопечные Дениса Бояринцева снова отобрали очки у команды, идущей в лидирующей группе, сообщает ИА «Высота 102».

Сегодняшний матч начался обескураживающе для хозяев. Уже на второй минуте полузащитник сине-голубых Сергей Макаров после передачи Андрея Семенова пробил неотразимо для голкипера Ростислава Солдатенко - и счет был открыт. В дальнейшем шла равная игра. Соперники искали ключи к воротам друг друга, совершая неоднократные подходы к чужой штрафной, но до перерыва команды не добились желаемого. Впрочем, счет 1:0 вполне устраивал гостей, которые в нынешнем сезоне весьма удачно играют против статусных оппонентов. И в первой 45-минутке подопечные Дениса Бояринцева продемонстрировали настрой увезти очки с очередного непростого выезда. Сегодняшний матч начался обескураживающе для хозяев. Уже на второй минуте полузащитник сине-голубых Сергей Макаров после передачи Андрея Семенова пробил неотразимо для голкипера Ростислава Солдатенко - и счет был открыт. В дальнейшем шла равная игра. Соперники искали ключи к воротам друг друга, совершая неоднократные подходы к чужой штрафной, но до перерыва команды не добились желаемого. Впрочем, счет 1:0 вполне устраивал гостей, которые в нынешнем сезоне весьма удачно играют против статусных оппонентов. И в первой 45-минутке подопечные Дениса Бояринцева продемонстрировали настрой увезти очки с очередного непростого выезда.

На старте второй половины «Ротор» имел отличный шанс увеличить преимущество. После хлесткого выстрела Дмитрия Прищепы Солдатенко отбил прямо на набегающего Михаила Мальцева, который первым успел к мячу, но, к сожалению, пробил в штангу. А вот «Черноморец» вскоре реализовал свой эпизод и сравнял на 60-й минуте. Главный арбитр после просмотра видеоповтора определил, что защитник гостей Максим Швецов сыграл рукой в своей штрафной, за что был назначен пенальти. Руслан Акбашев с точки не промахнулся - счет стал равным. На старте второй половины «Ротор» имел отличный шанс увеличить преимущество. После хлесткого выстрела Дмитрия Прищепы Солдатенко отбил прямо на набегающего Михаила Мальцева, который первым успел к мячу, но, к сожалению, пробил в штангу. А вот «Черноморец» вскоре реализовал свой эпизод и сравнял на 60-й минуте. Главный арбитр после просмотра видеоповтора определил, что защитник гостей Максим Швецов сыграл рукой в своей штрафной, за что был назначен пенальти. Руслан Акбашев с точки не промахнулся - счет стал равным.





Затем «моряки» могли выйти вперед. Нападающий Уридия с близкого расстояния пробил, однако голкипер Никита Чагров в падении отразил опасный удар. На 78-й минуте волгоградцы провели опасную атаку. Прищепа с фланга навесил точно на Андрея Семенова. Опытный защитник, прибежавший помогать в атаке, пробил головой с выгодной позиции - хозяев выручил Солдатенко. Вратарь совершил эффектный и важный сейв. Уже в компенсированное время новороссийцы снова забили, однако после еще одного видеопросмотра спорного момента был зафиксирован офсайд - мяч в итоге не был засчитан. Затем «моряки» могли выйти вперед. Нападающий Уридия с близкого расстояния пробил, однако голкипер Никита Чагров в падении отразил опасный удар. На 78-й минуте волгоградцы провели опасную атаку. Прищепа с фланга навесил точно на Андрея Семенова. Опытный защитник, прибежавший помогать в атаке, пробил головой с выгодной позиции - хозяев выручил Солдатенко. Вратарь совершил эффектный и важный сейв. Уже в компенсированное время новороссийцы снова забили, однако после еще одного видеопросмотра спорного момента был зафиксирован офсайд - мяч в итоге не был засчитан.





Обе команды отдали сегодня все силы для победы, однако решающий гол никто так и не оформил. Таким образом, южное дерби завершилось вничью - 1:1. «Черноморец» набрал 48 очков и продолжает бороться за выход в РПЛ. А «Ротор» чувствует себя весьма комфортно на девятой позиции - теперь уже с 37 баллами. В следующем туре сине-голубые сыграют дома - 20 апреля на «Волгоград Арену» пожалует «Тюмень». Начало матча в 17-00 ч. Обе команды отдали сегодня все силы для победы, однако решающий гол никто так и не оформил. Таким образом, южное дерби завершилось вничью - 1:1. «Черноморец» набрал 48 очков и продолжает бороться за выход в РПЛ. А «Ротор» чувствует себя весьма комфортно на девятой позиции - теперь уже с 37 баллами. В следующем туре сине-голубые сыграют дома - 20 апреля на «Волгоград Арену» пожалует «Тюмень». Начало матча в 17-00 ч.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: ФК «Черноморец» vk.com