Спорт

«Гроза авторитетов?»: волгоградский «Ротор» сыграл вничью с «Черноморцем» в Новороссийске 

Спорт 13.04.2025 20:24
0
13.04.2025 20:24


Волгоградский «Ротор» сегодня, 13 апреля, на выезде сыграл вничью с одним из претендентов на повышение в классе новороссийским «Черноморцем» в 28-м туре Первой лиги. Подопечные Дениса Бояринцева снова отобрали очки у команды, идущей в лидирующей группе, сообщает ИА «Высота 102».
Сегодняшний матч начался обескураживающе для хозяев. Уже на второй минуте полузащитник сине-голубых Сергей Макаров после передачи Андрея Семенова пробил неотразимо для голкипера Ростислава Солдатенко - и счет был открыт. В дальнейшем шла равная игра. Соперники искали ключи к воротам друг друга, совершая неоднократные подходы к чужой штрафной, но до перерыва команды не добились желаемого. Впрочем, счет 1:0 вполне устраивал гостей, которые в нынешнем сезоне весьма удачно играют против статусных оппонентов. И в первой 45-минутке подопечные Дениса Бояринцева продемонстрировали настрой увезти очки с очередного непростого выезда.
На старте второй половины «Ротор» имел отличный шанс увеличить преимущество. После хлесткого выстрела Дмитрия Прищепы Солдатенко отбил прямо на набегающего Михаила Мальцева, который первым успел к мячу, но, к сожалению, пробил в штангу. А вот «Черноморец» вскоре реализовал свой эпизод и сравнял на 60-й минуте. Главный арбитр после просмотра видеоповтора определил, что защитник гостей Максим Швецов сыграл рукой в своей штрафной, за что был назначен пенальти. Руслан Акбашев с точки не промахнулся - счет стал равным.

Затем «моряки» могли выйти вперед. Нападающий Уридия с близкого расстояния пробил, однако голкипер Никита Чагров в падении отразил опасный удар. На 78-й минуте волгоградцы провели опасную атаку. Прищепа с фланга навесил точно на Андрея Семенова. Опытный защитник, прибежавший помогать в атаке, пробил головой с выгодной позиции - хозяев выручил Солдатенко. Вратарь совершил эффектный и важный сейв. Уже в компенсированное время новороссийцы снова забили, однако после еще одного видеопросмотра спорного момента был зафиксирован офсайд - мяч в итоге не был засчитан.

Обе команды отдали сегодня все силы для победы, однако решающий гол никто так и не оформил. Таким образом, южное дерби завершилось вничью - 1:1. «Черноморец» набрал 48 очков и продолжает бороться за выход в РПЛ. А «Ротор» чувствует себя весьма комфортно на девятой позиции - теперь уже с 37 баллами. В следующем туре сине-голубые сыграют дома - 20 апреля на «Волгоград Арену» пожалует «Тюмень». Начало матча в 17-00 ч.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев 
Фото: ФК «Черноморец» vk.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
13.04.2025 18:22
Спорт 13.04.2025 18:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.04.2025 07:05
Спорт 13.04.2025 07:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.04.2025 17:05
Спорт 12.04.2025 17:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.04.2025 12:32
Спорт 12.04.2025 12:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.04.2025 23:58
Спорт 11.04.2025 23:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.04.2025 14:55
Спорт 10.04.2025 14:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.04.2025 08:25
Спорт 10.04.2025 08:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.04.2025 21:39
Спорт 09.04.2025 21:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.04.2025 20:14
Спорт 07.04.2025 20:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.04.2025 14:35
Спорт 07.04.2025 14:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.04.2025 20:14
Спорт 06.04.2025 20:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.04.2025 06:05
Спорт 06.04.2025 06:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.04.2025 18:40
Спорт 05.04.2025 18:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.04.2025 15:20
Спорт 05.04.2025 15:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.04.2025 22:04
Спорт 04.04.2025 22:04
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:21
В Волжском ушла с дачи и бесследно пропала 22-летняя девушкаСмотреть фотографии
20:24
«Гроза авторитетов?»: волгоградский «Ротор» сыграл вничью с «Черноморцем» в Новороссийске Смотреть фотографии
19:03
«Лежи, не дыши и ресницами не шевели»: как Василий Зайцев стал одним из лучших советских снайперовСмотреть фотографии
18:44
В Волгограде эвакуировали посетителей ТРК «Семь звезд»Смотреть фотографии
18:22
Российской женской сборной по гандболу вручили «Кубок Победы» в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:57
В Волгограде умер 101-летний ветеран и бывший журналист ТАСС Олег СоболевСмотреть фотографии
16:56
Под Волгоградом лодочник подал в суд после 20 дней буксировки баржиСмотреть фотографии
16:18
Ковчег с мощами патриарха Тихона привезут в ВолгоградСмотреть фотографии
15:07
Не хватает сил? Мэрию Волжского закидали жалобами на проблемы городских кладбищСмотреть фотографии
14:10
На Заречной улице в Волгоградской области нашли трупСмотреть фотографии
13:43
«Все теперь у нас тут!»: волгоградские водители нашли в центре альтернативу платным парковкамСмотреть фотографииCмотреть видео
12:29
Мотосезон в Волгограде открыли с огнемётом и Harley-DavidsonСмотреть фотографии
12:05
Памятник защитникам Сталинграда встречает юбилей Победы замотанным в пленкуСмотреть фотографии
11:13
МЧС советует волгоградцам готовить укрытия для растенийСмотреть фотографии
10:08
Георг, Флора и Димаш: волгоградцы выбирают детям «перспективные» именаСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде водители покалечили троих детейСмотреть фотографии
09:23
Суд запретил волгоградцу разводить кур в частном сектореСмотреть фотографии
09:03
«Ты упирался, а тебя сюда вел Господь»: как живет открытая монахом обитель для раненых птицСмотреть фотографии
08:40
МЧС опубликовало видео подрыва авиабомбы под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
08:11
В Волжском в Вербное воскресенье запускают спецавтобусыСмотреть фотографии
07:53
Светящиеся «поезда» Илона Маска наблюдают над ВолгоградомСмотреть фотографии
07:17
В Волгоградской области с 1 мая запрещен промышленный вылов рыбыСмотреть фотографии
07:05
Волгоградский «Ротор» 13 апреля сыграет в гостях с «Черноморцем»Смотреть фотографии
21:43
Днем тепло, ночью заморозки: смотрим погоду в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:11
Еще один город Волгорадской области выходит из отопительного сезонаСмотреть фотографии
20:35
В Волгоградской области «большой брат» начнёт присматривать за лесами в 33 «глаза»Смотреть фотографии
19:43
Мошенники заманивают волгоградцев цифровым рублемСмотреть фотографии
19:04
Денег нет на молоко?: мамы из Михайловки отстояли детский сад от закрытияСмотреть фотографии
18:24
В Котово тушат пожар у городского прудаСмотреть фотографии
17:38
В Волгоградской области простятся с погибшим на СВО Алексеем ПавленкоСмотреть фотографии
 