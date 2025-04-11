Волгоградские беляши оказались одними из самых дешевых в России





Волгоградские беляши оказались одними из самых доступных по стоимости в России. Как сообщает V102.RU со ссылкой на аналитиков Bankiros.ru, изучивших данные Росстата по регионам, набор продуктов для приготовления этого блюда обойдется в регионе всего в 228 рублей.

Так, в расчет цены было взято: 400 граммов мясного фарша, 100 миллилитров подсолнечного масла, 250 миллилитров молока, 500 граммов пшеничной муки, 250 граммов репчатого лука. Самым дорогим продуктом из списка оказался мясной фарш – в среднем 203 рубля за 400 граммов.

Дешевле всего в России приготовить беляши в Белгородской и Волгоградской областях – 227 и 228 рублей за набор продуктов, соответственно.

Самые дорогие продукты оказались ожидаемо в Дальневосточном федеральном округе. В среднем там обойдутся беляши в 434 рублей. В Камчатском крае и Чукотском автономной округе цены взлетают уже до 490 и 657 рублей за набор продуктов.