Общество

Волгоградские силовики проверили поезд с мигрантами из Ташкента

Общество 11.04.2025 14:26
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11.04.2025 14:26


В Волгоградской области усиливают контроль за иностранцами, прибывающими в регион железнодорожным транспортом. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня, рейд прошел в городе Волжском. Силовики проверили поезд из Ташкента. 

В городе Волжском проведены комплексные межведомственные мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства, – сообщили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области. – В проведении контрольных мероприятий приняли участие сотрудники различных подразделений полиции, а также коллеги из региональных управлений ФСБ, Следственного комитета, прокуратуры, службы судебных приставов, погрануправления ФСБ России по Волгоградской области.

В ходе рейда волгоградские силовики проверили более 350 иностранных граждан, приехавших поездом в Волжский.

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