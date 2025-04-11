Волгоградские силовики проверили поезд с мигрантами из Ташкента





В Волгоградской области усиливают контроль за иностранцами, прибывающими в регион железнодорожным транспортом. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня, рейд прошел в городе Волжском. Силовики проверили поезд из Ташкента.

– В городе Волжском проведены комплексные межведомственные мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства, – сообщили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области. – В проведении контрольных мероприятий приняли участие сотрудники различных подразделений полиции, а также коллеги из региональных управлений ФСБ, Следственного комитета, прокуратуры, службы судебных приставов, погрануправления ФСБ России по Волгоградской области.

В ходе рейда волгоградские силовики проверили более 350 иностранных граждан, приехавших поездом в Волжский.