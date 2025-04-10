В МВД рассказали, как наркоторговцы вербуют волгоградских подростков





В России количество наркопреступлений с участием подростков выросло в 2,4 раза. Как злоумышленники заманивают в наркоторговлю детей, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Чаще всего преступники ищут подростков в мессенджерах, посредством трафаретов на зданиях, а также в даркнете. Своих жертв они успокаивают тем, что они несовершеннолетние – им ничего не угрожает.

– Далее преступники требуют у несовершеннолетних фото с документом, объясняя это как страховку от хищения товара. Но на самом деле получают инструмент для шантажа своих «работников» и физического давления на них. Известны случаи, когда курьера находили по персональным данным и избивали, вымогая деньги, – рассказала официальный представитель МВД.

Представитель МВД предупреждает, что в данном случае несовершеннолетним не удастся избежать наказания, поскольку участие в преступной схеме также карается по закону. Санкции за подобный вид преступления предусматривают вплоть до пожизненного срока.

– Поэтому подростков я призываю задуматься: стоит ли ломать себе судьбу ради незаконного заработка? Ну а родителям и опекунам советую быть внимательными к тому, чем занимаются дети. Поговорите с ними и помогите отказаться от выбора, который может стать роковым, – предупреждает Ирина Волк.