Под Волгоградом поймали троих рыбаков с 45 кг браконьерского улова

Сотрудники полиции и рыбоохраны поймали в Калачевском районе Волгоградской области троих рыбаков, которые выловили браконьерским способом 45 кг рыбы. Об этом V102.RU сообщили в Цимлянском отделе рыбоохраны.

Установлено, что мужчины с помощью лодки «Крым» и лесковой сети, что запрещено Правилами рыболовства Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, рыбачили на Верхнем плесе Цимлянского водохранилища, примерно в 3 км от хутора Камыши.





Таким способом им удалось добыть 45 кг рыбы, в числе которой 26 судаков, две щуки, один толстолобик, пять сазанов, шесть лещей, семь чехоней и четыре карася. Сумма ущерба, нанесенная водным биологическим ресурсам, оценивается в 102680 рублей.

Материалы переданы в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением крупного ущерба).

Фото: Цимлянский отдел рыбоохраны