Волгоградские школьники поборолись на квизе за звание самых умных

Общество 09.04.2025 09:40
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09.04.2025 09:40
В инновационном пространстве «ДерзайКлуб» прошёл яркий и захватывающий КВИЗ для учеников 6-го класса школы №94. Мероприятие стало не просто проверкой эрудиции, а еще хорошей тренировкой командной работы. Вопросы охватывали широкий спектр тем — от истории и биологии до искусства и научных фактов.
— Было классно и весело, особенно когда мы спорили над вопросами, а потом отвечали правильно! — поделился впечатлениями один из участников игры.
Во время подсчета баллов участники могли расслабиться и попробовать свои силы в играх на интерактивной стене, посоревновавшись в скорости реакции.
Финалом мероприятия стала церемония награждения: победившая команда получила в подарок стильные шоперы. Но, по мнению самих ребят, главным призом стали положительные эмоции и поддержка друзей.
— Атмосфера была очень доброжелательной. Видно, что ребятам действительно нравится быть здесь, общаться. Такие мероприятия не только развивают, но и сплачивают, — отметила Наталия Ганюшкина, специалист по работе с коллективами ДК Тракторозаводского района.
Напомним, проект «ДерзайКлуб» был реализован коллективом ДК Тракторозаводского района Волгограда по итогам грантового конкурса «Устойчивые города» компании РУСАЛ. Сейчас проходит сбор идей для участия в конкурсе в этом году. До 15 апреля можно подать заявку в одной из трех категорий: «Образование», «Общество» и «Достойный досуг». Победители, которых объявят после 18 июля, получат финансовую поддержку для реализации своих проектов. Этот подход был заложен основателем алюминиевой компании Олегом Дерипаска и остается ключевым направлением социальной ответственности бизнеса.
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