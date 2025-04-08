



В Волгограде у подножия Мамаева кургана на лестничном марше вновь появилась часть надписи «За нашу Советскую Родину! СССР!». Как сообщает V102.RU, рабочие, которые занимаются благоустройством территории, к вечеру 8 апреля успели нанести слова «За нашу Советскую Родину!».

– На ступенях снова можно увидеть знаменитую надпись. Однако на ступенях пока не видно аббревиатуры «СССР!». Видимо, ее еще не успели нанести, – сообщают читатели информагентства.

Как сообщалось ранее, историческая надпись временно была стерта со ступеней, ведущих на вершину Мамаева кургана, в ходе масштабного благоустройства в преддверии 80-летия Великой Победы.

Напомним, что автором надписи «За нашу Советскую Родину! СССР!» на лестнице памятника-ансамбля является сталинградка Тамара Ивановна Карпова. Более 20 лет она на свои деньги покупала кисти и краску, чтобы написать эти слова. На Мамаевом кургане похоронен отец Тамары Ивановны и ее родной дядя, прошедшие Великую Отечественную войну.

Тамара Карпова ушла из жизни в ноябре 2017 года. Решение об обновлении надписи на ступенях лестничного марша после ее смерти было принято в администрации региона. С 2017 года обновлением надписи занимаются сотрудники музея-заповедника.

Фото: читатели V102.RU