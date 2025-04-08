



Жителей Волгоградской области предупредили о мошеннической схеме под видом поисков участников СВО. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Telegram-канал «Война с фейками», при звонке неравнодушных граждан по указанному номеру с их счетов списываются денежные средства.

Авторы канала подчеркивают, что информацию могут случайным образом распространять местные сообщества. В ней сообщается, что некий военнослужащий, который находится в госпитале, разыскивает своих родственников для срочной помощи.

Читателей просят позвонить по номеру телефона, указанному в объявлении, для предоставления любой информации. Однако, вредоносное ПО во время звонка автоматически списывает все денежные средства с номера телефона.