Волгоградцев зовут в ЦПКиО помочь высадить 70 деревьев и 6 тыс. цветов





12 апреля в Волгограде на территории ЦПКиО состоится субботник. Как сообщает ИА «Высота 102», все желающие смогут поучаствовать в благоустройстве парковой территории. Усилиями штатных специалистов и волонтёров в течение месяца зелёную зону пополнят 70 деревьев и 6 тысяч цветов.

- Посадочный материал и необходимый инвентарь ЦПКиО предоставит бесплатно. Во время субботника помощь в озеленении и уходе за новыми саженцами горожанам окажут опытные агрономы парка. Под их чутким руководством волгоградцы познакомятся со многими технологиями, в том числе с техникой вертикального озеленения, - рассказали журналистам в пресс-службе парка.

Отметим, помимо субботника 12 апреля специалисты рассчитывают провести ещё несколько таких же мероприятий. Помимо рядовых граждан участие в них примут школьники и воспитанники детских садов.

Фото из архива ИА «Высота 102»