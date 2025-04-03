В Арктике белорусы и россияне развернули флаги «Динамо»





В конце марта состоялась Международная арктическая экспедиция спортивного Общества «Динамо» к проливу Карские ворота, приуроченная к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо».

Российские и белорусские динамовцы почтили память героев, защищавших нашу страну в годы Великой Отечественной войны. Председатель всероссийского Общества Анатолий Гулевский отметил значимость проведения данной акции.

- Это наша общая Победа, общая судьба и общая история. И сегодня необходимо, чтобы символы Великой Отечественной войны влияли на умы, сознание и поступки людей, особенно подрастающего поколения, - заявил Гулевский.





В Нарьян-Маре представители экспедиции возложили цветы к памятнику портовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, а затем отправились до острова Вайгач.

В пути с экспедицией произошел забавный случай. В процессе прохода через поселок Красное и туристическую базу отдыха «Ханавэй Ся» щенок северной лайки залез в сумку с надписью «Динамо» и категорически отказывался ее покидать. Тогда его хозяин решил подарить щенка динамовцам. Участники экспедиции назвали собаку Ягелем. Теперь он будет жить на динамовской охотничьей базе в Подмосковье.





В итоге динамовцы, несмотря на непростые погодные условия, на специальной технке благополучно добрались до острова Вайгач. Под гимны Российской Федерации и Республики Беларусь были подняты государственные флаги, а также развернуты полотнища «Динамо» и юбилейные, посвященные 80-летию Победы.

- Наша экспедиция – это знаковое событие. Общество «Динамо» плодотворно работает в нашем регионе, развивая спорт и оказывая благотворительную помощь детям. Я надеюсь, что еще многие олимпийские чемпионы побывают на нашей замечательной земле, - отметила Ирина Гехт, врио губернатора Ненецкого автономного округа.



