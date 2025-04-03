Капремонт раньше срока сделают в 60 МКД в Волгоградской области

В Волгоградской области по просьбе жильцов и из-за чрезвычайных обстоятельств на более ранний срок перенесен капитальный ремонт в 60 многоквартирных домах, передает V102.RU со ссылкой на администрацию региона.

Работы будут выполнены в течение ближайших трех лет.

В числе таких домов, где ранее капитальный ремонт потребовался внепланово, оказался дом в ЖК «Бейкер Стрит», где пожар уничтожил кровлю. В результате удалось обновить крышу и часть чердачных перекрытий. В Камышинском районе также без крыши, но уже из-за урагана, остались два многоквартирных жилых дома. Здесь также кровлю удалось восстановить за счет средств капремонта.

С 2014 года в Волгоградской области по программе капремонта было отремонтировано 3 тысячи МКД, в которых проживают свыше 400 тысяч человек. Еще 3 тысячи домов ремонт ожидает в ближайший период.

Фото Павла Мирошкина / архив V102.RU