



Сотрудники службы по работе с дебиторской задолженностью «Волгоградэнергосбыта» совместно с судебными приставами Кировского района провели операцию по аресту автомобиля волгоградки, накопившей долг более 70 000 рублей.

Как выяснилось, женщина более двух лет не оплачивала в полной мере счета за коммунальные услуги, в связи с чем энергокомпания подала иск в суд. Погашать долг волгоградка не спешила, и в отношении нее было возбуждено исполнительное производство. В ходе проверки приставы установили, что должница владеет автомобилем ВАЗ-2112, который можно взыскать в счет погашения долга.

– В попытке избежать ареста имущества женщина прятала любимую машину – парковала ее вдали от дома. Однако благодаря слаженной работе приставов и сотрудников энергосбытовой компании транспортное средство было обнаружено. Автомобиль арестовали, составили опись имущества и отправили на спецстоянку. Осознав серьезность последствий, уже через четыре дня должница полностью погасила задолженность, – сообщили в энергокомпании.

Волгоградцам напоминают, что уклонение от оплаты коммунальных услуг ведет к иску, а принудительное взыскание долга несет много проблем, вплоть до ареста имущества, банковских счетов и необходимости оплаты исполнительского сбора, который с прошлого года значительно вырос.



