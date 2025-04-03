Первый в России центр подготовки педагогов-химиков появится в Волгограде

В Волгограде создадут первый в России межрегиональный отраслевой учебно-методический центр по химии. По информации администрации региона, учебное пространство для педагогов появится на базе Волгоградского политехнического колледжа им. В.И. Вернадского.

Сообщается, что на создание волгоградского центра будет направлено 195 млн рублей. Это грантовые средства, которые выделяются благодаря победе волгоградцев во всероссийском грантовом конкурсе.

– Учебный центр будет создан по федеральному проекту «Опережающая подготовка и переподготовка квалифицированных кадров по направлению новых материалов и химии» нацпроекта «Новые материалы и химия», – пояснили в комитете образования и науки Волгоградской области. –Здесь будут повышать квалификацию педагогов из разных регионов страны, а также проводить профессиональную переподготовку действующих сотрудников предприятий химической отрасли. Здесь же будут разрабатывать образовательные программы, учебные и методические материалы для образовательных организаций, которые готовят специалистов для химической отрасли.

Напомним, что в Волгоградской области сформирована система кластеров «Профессионалитет». Социальным партнером Волгоградского политехнического колледжа является химическое предприятие «Каустик». Работа по подготовке востребованных кадров организована в соответствии с задачами, поставленными губернатором Андреем Бочаровым, с учетом синхронизации всех уровней образования с проектами перспективного развития Волгоградской области.

Химический комплекс является системообразующим для индустрии Волгоградской области. Напомним, что в конце марта в Волгограде на площадке ВолгГТУ впервые состоялось выездное заседание бюро отделения химии и наук о материалах Российской академии наук с участием 14 академиков РАН.