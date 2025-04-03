Под Волгоградом обнаружили подозрительную молочку





Произведенные из неизвестного сырья сметану и творог выявили сотрудники Россельхознадзора в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в управлении по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, нарушения вскрылись на площадке хозяйствующего субъекта, осуществляющего свою деятельность на территории Ленинского района.

- Установлено, что ветеринарным специалистом на площадке хозсубъекта оформлен эВСД на творог (10 кг) и сметану (5 кг) без указания процента жира и белка, содержащегося в молочной продукции, что является нарушением, - рассказали в ведомстве.

Предприятию объявлено предостережение. Производственные сертификаты аннулированы.

Фото из архива V102.RU