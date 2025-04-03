В облздраве пояснили обстоятельства ДТП со скорой помощью

Общество 03.04.2025 12:17
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03.04.2025 12:17
Автомобиль скорой медицинской помощи, который сегодня, 3 апреля, стал участником массового ДТП, следовал на экстренный вызов со звуковыми и проблесковым сигналами. Об этом заявили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области.
В аварии никто из медиков не пострадал. У других участников ДТП также нет никаких травм, заверили в облкомздраве.
- Вызов попавшей в аварию скорой помощи оперативно обслужен другой бригадой СМП, а на работу скорой это происшествие не повлияло, - пояснили в комитете здравоохранения.
Напомним, сегодня, 3 апреля, недалеко от больничного комплекса скорая помощь попала в аварию с пятью легковыми автомобилями. ДТП обошлось без жертв. Но из-за дорожного инцидента временно наблюдались проблемы с движением на этом участке.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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