Волгограде пятый день ищут заблудившегося мужчину в черном

В Волгограде волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщили об исчезновении 45-летнего местного жителя. По информации поисковиков, Леониду Артёменко может требоваться медицинская помощь.
Сообщается, что связь с мужчиной близкие потеряли 29 марта. С этого дня ничего о его месте нахождения неизвестно. Осложняет ситуацию тот факт, что Леонид не ориентируется в пространстве.
Приметы пропавшего:
- рост 176 см, худощавого телосложения, волосы черные с проседью, глаза зеленые.
Был одет:
- черная куртка, черные штаны, серые кроссовки.
Всех, кто может располагать какой-либо информацией о пропавшем Леониде Артёменко, просят сообщать ее по телефонам 89182445860 или 112.