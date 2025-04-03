Общество

Мемориал в центре Волгограда готов к возвращению Вечного огня: фоторепортаж ИА «Высота 102»

Общество 03.04.2025 12:53
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03.04.2025 12:53


В Волгограде сегодня, 3 апреля, объявлено о завершении реконструкции мемориала в сквере на Аллее Героев, куда в скором времени вновь загорится Вечный огонь.

- Подрядная организация завершила комплекс работ по восстановлению братской могилы, расположенной в месте перехода Аллеи Героев в площадь Павших борцов, - сообщила администрация Волгограда. - После того, как эксперты подтвердят соответствие выполненных мероприятий по восстановлению памятника проекту, на мемориал будет возвращен Вечный огонь.


Невооруженным взглядом видно, что работы на мемориале, который стоит в самом центре города-героя, были проведены значительные. По-новому выглядят бронзовый венок на братской могиле и пятиконечная звезда для Вечного огня.



Напомним, что в связи с реконструкцией памятника частицу Вечного огня летом 2024 года передали на временное хранение в музей-панораму «Сталинградская битва». 


- В ходе реконструкции памятника рабочие воссоздали бетонные основания подпорных стен и укрепили другие несущие конструкции, привели в порядок облицовку мемориала, отреставрировали и установили на прежние места бронзовые венок и звезду, которая обрамляет факел Вечного огня, а также выполнили ряд других работ, - рассказали в мэрии.



В настоящее время в сквере рабочие активно занимаются благоустройством. Озеленители высаживают новые деревья и кустарники, выкладывают рулонный газон.



В сквере смонтировали систему полива и видеонаблюдения. 




Подрядчиком благоустройства и реставрации мемориала является компания АО «Приволжтрансстрой», с которой был заключен соответствующий контракт. Ранее сообщалось, что все работы должны завершиться в 2025 году перед майскими праздниками - к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Однако, судя по всему, они полностью завершатся раньше.








Фото: Павел Мирошкин / V102.RU

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