В Волгограде заметили раритетный Ford Mustang за 14 млн рублей





В Волгограде неподалеку от Мамаева кургана горожане заметили редкий экземпляр автомобиля Ford Mustang 1964-го года выпуска. Как сообщает V102.RU, автомобиль зеленого цвета двигался в сторону Краснооктябрьского района.





В середине 60-х подобные маслкары стали популярными сначала в США, а после и во всем мире. Они отличались демократичной стоимостью и мощным двигателем. После десятилетнего «бума» автоконцерны остановили выпуск автомобилей данного класса.

Сейчас же подобные раритетные авто можно увидеть лишь в музеях или в частных коллекциях. Ford Mustang 1964-го года выпуска можно приобрести в среднем за 14 миллионов рублей. По всему миру таких моделей сегодня насчитывается немногим больше тысячи.

Видео: Волгоград / t.me