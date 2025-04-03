



В Кировском районе Волгограда жильцы стремительно разрушающегося экс-общежития завода «Химпром» по адресу: ул. Быстрова, д. 84, вынуждены вновь бить тревогу. Как сообщает ИА «Высота 102», на днях к МКД приехала бригада рабочих, которая сделала подкоп под разваливающуюся несущую стену.





- Экскаватор работал с обоих сторон дома. Специалисты заявили, что они от администрации и готовят повторную экспертизу общежития. Здесь были геодезисты, инженеры. Измеряли геометрию дома. Подкоп понадобился, чтобы оценить фундамент. Однако, когда работала техника, из-под земли неожиданно хлынула вода из затопленного подвала, - рассказала журналистам одна из жительниц общежития Марина Бутинкова.

В результате, после завершения процедуры объект лишился опалубки, а, по мнению жильцов, нарушена могла быть из-за потока воды и оголённая часть фундамента.





- Засыпать-то они эти ямы засыпали, но в каком состоянии там теперь всё – никто не знает. То, что мы видим снаружи – это разрушенная опалубка. Бетонную плиту рабочие вырывали трактором, а потом просто положили рядом. Теперь влага уж точно будет напрямую идти к фундаменту, - добавила женщина.

Волгоградцы уверены, что происходящее не только могло нанести урон зданию, но и преследует не совсем благие цели. Всё дело в том, что ранее и прокуратура, и следственный комитет проводили независимые экспертизы состояния МКД. Специалисты однозначно заявили, что проживать в доме опасно, здание может в любой момент разрушиться. Эти выводы впоследствии легли в основу судебного решения, обязывающего администрацию Волгограда расселить объект. На это чиновникам было отведено несколько месяцев. Данный срок истёк в декабре 2024 года, однако никаких мер для его исполнения власти так и не предприняли. Напротив, по данным жильцов, мэрия всячески затягивает процесс.





- Недавно власти подали в суд требование отсрочить исполнение вынесенного ранее решения. Заседание назначено на 15 апреля. Думаем, что новая экспертиза как раз с этим и связана. Иначе её проведение сложно было бы объяснить, ведь состояние нашего дома налицо и давно изучено вдоль и поперёк всеми возможными специалистами. Буквально несколько недель назад вновь обрушилась кладка несущей стены, как раз с того угла, где производили подкоп, - подчеркнула Марина Бутинкова.

Собственники боятся, что заказанное чиновниками исследование не будет отражать полной картины происходящих с аварийным домом процессов, из-за чего суд может согласиться дать властям отсрочку.





- Состояние дома ухудшается день ото дня. Мы не знаем, связано ли это с тем, что вот уже много лет коммунальщики не могут восстановить канализацию, которая топит эту стену, или же какие-то процессы ускорились на уровне фундамента, но буквально на днях здесь вновь осыпалась кладка с внешней стороны несущей стены. Трещин становится всё больше и внутри.

Напомним, ранее редакция уже неоднократно рассказывала о бедах бывшего общежития «Химпрома». Летом 2024 года вопиющей ситуацией с расселением МКД заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин. В результате данный эпизод был включён в уголовное дело, расследуемое в отношении властей Волгограда. Позже центральный аппарат органа запрашивал данные о ходе расследования.

Также осенью 2024 года жильцы жаловались на непрекращающуюся течь канализации. Влага размыла кладку несущей стены и месяцами стекала по фасаду сооружения. В результате в феврале 2025 года на фоне заморозков произошло обрушение напитавшейся влагой кирпичной кладки.

Фото: Марина Бутинкова