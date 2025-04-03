Общество

Первый город Волгоградской области завершает отопительный сезон 4 апреля

Общество 03.04.2025 08:53
0
03.04.2025 08:53

 


В Волгоградской области в пятницу, 4 апреля, отопительный сезон завершится в городе Камышине. Как сообщает ИА «Высота 102», это первый город в регионе, где администрация приняла такое решение.

 4 апреля в Камышине стартуют мероприятия по подготовке коммуникаций, жилого и нежилого фонда, объектов теплоснабжения города к новому отопительному сезону, – сообщили в мэрии Камышина сегодня, 3 апреля. 

Отметим, что в администрациях Волгограда и Волжского пока о предстоящем завершении отопительного сезона не сообщалось. Напомним, для принятия такого решения среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти суток не должна опускаться ниже восьми градусов. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
03.04.2025 09:48
Общество 03.04.2025 09:48
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.04.2025 09:45
Общество 03.04.2025 09:45
Комментарии

0
Далее
Общество
03.04.2025 09:44
Общество 03.04.2025 09:44
Комментарии

0
Далее
Общество
03.04.2025 09:13
Общество 03.04.2025 09:13
Комментарии

0
Далее
Общество
03.04.2025 08:55
Общество 03.04.2025 08:55
Комментарии

0
Далее
Общество
03.04.2025 06:18
Общество 03.04.2025 06:18
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2025 21:34
Общество 02.04.2025 21:34
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2025 20:59
Общество 02.04.2025 20:59
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2025 19:47
Общество 02.04.2025 19:47
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2025 18:06
Общество 02.04.2025 18:06
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2025 17:41
Общество 02.04.2025 17:41
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2025 16:58
Общество 02.04.2025 16:58
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2025 16:31
Общество 02.04.2025 16:31
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2025 16:29
Общество 02.04.2025 16:29
Комментарии

0
Далее
Общество
02.04.2025 16:05
Общество 02.04.2025 16:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:48
У волгоградки арестовали любимый автомобиль за долги по электричествуСмотреть фотографии
09:47
Авиабомбу весом 50 кг взорвали под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:45
Волгоградцев предупредили о схеме мошенничества с «кружками» в мессенджерахСмотреть фотографии
09:44
Первый в России центр подготовки педагогов-химиков появится в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:13
Волгограде пятый день ищут заблудившегося мужчину в черномСмотреть фотографии
08:55
В Волгограде по заказу мэрии вскрыли фундамент трещащего по швам общежития «Химпрома»Смотреть фотографии
08:53
Первый город Волгоградской области завершает отопительный сезон 4 апреляСмотреть фотографии
07:49
Волгоградская область стала первой в ЮФО по темпам роста зарплатСмотреть фотографии
06:18
Капремонт раньше срока сделают в 60 МКД в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:47
Цены на бензин в Волгоградской области продемонстрировали стабильностьСмотреть фотографии
21:34
В Волгограде 3 апреля изменится движение скоростного трамваяСмотреть фотографии
21:23
В Волгограде 17-летний курьер помог аферистам обокрасть двух пенсионерокСмотреть фотографии
20:59
В СК РФ обсудили работу со СМИСмотреть фотографии
20:47
Пробы воды отобрали на месте затонувшего земснаряда в МедведицеСмотреть фотографии
20:23
В Дзержинском районе Волгограда тушат пожар в камышахСмотреть фотографии
20:03
Волгоградские травматологи сохранили руку мотоциклиста после ДТПСмотреть фотографии
19:47
В Волгограде и Волжском установят 48 сверхчувствительных видеокамер с ИИСмотреть фотографии
19:26
РКН приказал отслеживать все подключенные к интернету устройстваСмотреть фотографии
19:02
«Не смогли помочь даже в Москве»: волгоградка после смерти мужа от редкой болезни осталась одна с четырьмя детьмиСмотреть фотографии
18:47
Водитель фуры умер в больнице Волгограда на пятые сутки после страшного ДТПСмотреть фотографии
18:35
Путин поручил трудоустроить ветеранов СВО с инженерным опытомСмотреть фотографии
18:06
Стоять бесполезно? В школу Пахмутовой за два дня подали 284 заявки в первый классСмотреть фотографии
17:41
В центре Волгограда снесут послевоенный трехэтажный домСмотреть фотографии
17:32
Дрифтовавшего с пассажиром на крыше BMW юного лихача поймали в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:22
Волгоградца осудили за мошенничество с продажей запчастей к мотоцикламСмотреть фотографии
16:58
В Волгоградской области похоронили погибшего в ДНР Романа МеньковаСмотреть фотографии
16:31
Волгоградцев предупредили о фейковых звонках из РоскомнадзораСмотреть фотографии
16:29
В Волгограде произошел транспортный коллапс из-за дорожных работСмотреть фотографии
16:05
В мэрии назвали бесполезными ночевки волгоградцев в очереди ради записи детей в школуСмотреть фотографии
15:48
В Волгограде суд запретил работу пансионата-невидимки «Мирра»Смотреть фотографии
 