Первый город Волгоградской области завершает отопительный сезон 4 апреля





В Волгоградской области в пятницу, 4 апреля, отопительный сезон завершится в городе Камышине. Как сообщает ИА «Высота 102», это первый город в регионе, где администрация приняла такое решение.

– 4 апреля в Камышине стартуют мероприятия по подготовке коммуникаций, жилого и нежилого фонда, объектов теплоснабжения города к новому отопительному сезону, – сообщили в мэрии Камышина сегодня, 3 апреля.

Отметим, что в администрациях Волгограда и Волжского пока о предстоящем завершении отопительного сезона не сообщалось. Напомним, для принятия такого решения среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти суток не должна опускаться ниже восьми градусов.