Общество 03.04.2025 11:41
0
03.04.2025 11:41
Жители второго подъезда дома №7 по улице Иркутская в Ворошиловском районе Волгограда круглогодично страдают от туч мух, которые оккупировали лестничные клетки. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, из квартир люди выходят с аэрозолями с химикатами и буквально прокладывают себе дорогу среди роящихся насекомых. Но это, по словам жильцов, мало помогает. Мухи проникают в квартиры и тогда травить их химией приходится и в жилищах.
- У меня муж – астматик. Из квартиры он выходит только в крайнем случае, иначе у него начинается приступ , и он садится на уколы. В подъезде вечный смрад от канализации, даже в морозы мы вынуждены не закрывать окна, но это мало помогает. Так жить больше невозможно, - констатируют горожане.
Жильцы считают, что источником зловоний и насекомых является подвал. Оттуда, утверждают волгоградцы, постоянно исходят жуткие запахи из-за затоплений нечистотами.
Как утверждают жильцы, они неоднократно обращались в УК Ворошиловского района с просьбой принять меры по ликвидации очага смрада и мух.
- Они придут иногда, побрызгают чем-нибудь, сметут веником мертвых насекомых, еще и нас обвинят, мол, мы же сами засоряем канализацию. Жаловались им на черную плесень, которая на стенах появилась, так они ее просто закрасили! – возмущаются собеседники информагентства.
Между тем, директор ООО «УК Ворошиловского района» Татьяна Першина в разговоре с корреспондентом ИА «Высота 102» заверила, что с коммуникациями в подвале все в порядке.
- Запах и мухи появляются после засоров, которые сами жильцы и устраивают. Бросают в унитазы разные предметы – например, выкидывают наполнители кошачьих туалетов, которые, как известно, в воде разбухают, - утверждает руководитель УК.
На вопрос журналиста, почему мухи оккупировали только второй подъезд, а в других двух такой проблемы не наблюдается, она заявила, что остальные жильцы канализацию не засоряют.
Видео читателей V102.RU
Мемориал в центре Волгограда готов к возвращению Вечного огня: фоторепортаж ИА «Высота 102»03.04.2025 12:53
Общество 03.04.2025 12:53
В облздраве пояснили обстоятельства ДТП со скорой помощью03.04.2025 12:17
Общество 03.04.2025 12:17
В Арктике белорусы и россияне развернули флаги «Динамо»03.04.2025 11:53
Общество 03.04.2025 11:53
Хутор Волгоградской области закрыли на карантин из-за смертельного вируса03.04.2025 10:57
Общество 03.04.2025 10:57
В РКН пояснили приказ о контроле интернет-данных россиян03.04.2025 10:43
Общество 03.04.2025 10:43
Под Волгоградом обнаружили подозрительную молочку03.04.2025 10:35
Общество 03.04.2025 10:35
В Котово проект реконструкции аварийного водовода отправили на доработку03.04.2025 10:06
Общество 03.04.2025 10:06
У волгоградки арестовали любимый автомобиль за долги перед энергосбытом03.04.2025 09:48
Общество 03.04.2025 09:48
Волгоградцев предупредили о схеме мошенничества с «кружками» в мессенджерах03.04.2025 09:45
Общество 03.04.2025 09:45
Первый в России центр подготовки педагогов-химиков появится в Волгограде03.04.2025 09:44
Общество 03.04.2025 09:44
Волгограде пятый день ищут заблудившегося мужчину в черном03.04.2025 09:13
Общество 03.04.2025 09:13
В Волгограде по заказу мэрии вскрыли фундамент трещащего по швам общежития «Химпрома»03.04.2025 08:55
Общество 03.04.2025 08:55
Первый город Волгоградской области завершает отопительный сезон 4 апреля03.04.2025 08:53
Общество 03.04.2025 08:53
Капремонт раньше срока сделают в 60 МКД в Волгоградской области03.04.2025 06:18
Общество 03.04.2025 06:18
В Волгограде 3 апреля изменится движение скоростного трамвая02.04.2025 21:34
Общество 02.04.2025 21:34