



Мошенники стали взламывать аккаунты в мессенджерах для выманивания денежных средств. Как сообщает V102.RU со ссылкой на РИА Новости, для этого злоумышленники начали использовать «кружки» с разговорами пользователей.

Аферисты от имени владельцев аккаунтов пишут их друзьям и коллегам, используя видеофрагменты отправленных разговоров.

- Подтверждением взлома может являться дипфейк-кружок. Мошенники могут скачать «кружки» разговоров и сформировать нужный им диалог, сегодня это сделать несложно. Это классический ход, - пояснила эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.

Когда злоумышленнику удается войти в доверие предполагаемой жертвы, он просит продать недвижимость и автомобиль, а деньги перечислить на неизвестный счет или передать их курьеру.

- В таких случаях всегда надо придерживаться правила: свяжись с человеком через другой способ коммуникации, - советует Храпунова.