



В Волгоградской области многострадальный город Котово не перестают преследовать коммунальные несчастья. Как сообщает ИА «Высота 102», пакет документов, профинансированный чиновниками в 2019 году и разрабатываемый в течение двух лет, не прошёл повторную госэкспертизу. Теперь власти ищут подрядчика, готового исправить выявленные недостатки.

Напомним, проект реконструкции аварийной магистрали «Филино — Котово», протяжённостью порядка 40 километров и обеспечивающей водоснабжение города с 20-тысячным населением, был разбит на три этапа.

В 2021 году после завершения разработки документации власти выделили 517,8 млн рублей на реализацию 3-го этапа.

В августе 2023 года из регионального бюджета было выделено ещё 1,2 млрд рублей на производство работ в рамках 1-го и 2-го этапов. Однако вскоре власти отменили конкурс по отбору подрядной организации. О причинах данного решения не сообщалось.

Теперь же выяснилось, что проектно-сметная документация проходила повторную госэкспертизу.





Согласно размещённому на Госзакупках проекту контракта на доработку документов, в части работ 2-го этапа строительства, специалистам предстоит на участке «х. Нижние Коробки до г. Котово» учесть ранее «ремонтно-восстановленные» участки водовода.

Отметим, изначальный проект реконструкции водовода «Филино — Котово», включающий в себя все три этапа, обошёлся бюджету в 8,7 млн рублей. На корректировку только лишь 2-го этапа в ценах 2025 года власти были вынуждены выделить ещё 5,4 млн рублей. Работы должны быть выполнены к декабрю 2025 года. Подрядчика власти рассчитывают определить по итогу открытого конкурса в течение ближайших недель.