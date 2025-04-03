Хутор Волгоградской области закрыли на карантин из-за смертельного вируса

Общество 03.04.2025 10:57
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03.04.2025 10:57
Очаг бешенства обнаружен в хуторе Нижнедолговский Нехаевского района. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет ветеринарии Волгоградской области, в этом населенном пункте объявлен карантин, проводятся необходимые противоэпидемиологические мероприятия, включая дезинфекцию и профилактическую вакцинацию домашних питомцев. Также здесь введен запрет на ввоз и вывоз животных из хутора.
По данным информагентства, источником смертоносной инфекции стал кот. По словам местных жителей, бродячее животное забрело в хутор, будучи, видимо, уже больным.
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