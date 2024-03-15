Бастрыкин услышал жалобу 83-летней жительницы Калача-на-Дону

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку информации о нарушении жилищных прав 83-летней жительницы Калача-на-Дону Волгоградской области Антонины Мартыненко. Накануне, напомним, ИА «Высота 102» сообщило о том, что женщина проживает в 107-летнем аварийном доме. Доложить о промежуточных результатах поручено руководителю СУ СК по региону Василию Семенову.

Антонина Мартыненко проживает в двухэтажном доме на улице Кравченко. Здание было возведено еще в 1917 году, а признан аварийным дом лишь осенью 2020 года. Согласно заключению экспертов, фактический износ постройки составляет сегодня 70% – обнаруженные повреждения и деформации свидетельствуют о снижении несущей способности и эксплуатационных характеристик, при которых существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования.

При этом, согласно открытой информации, снос аварийного дома запланирован лишь на 30 декабря 2026 года. В ожидании расселения, утверждает ветеран труда, к этому дню скончались все ее соседи.

Коллаж Алексея Костякова / V102.RU