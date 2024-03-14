83-летняя жительница города воинской славы Калач-на-Дону в Волгоградской области, ветеран труда Антонина Мартыненко проживает в аварийном доме, который был построен еще в 1917 году. Как сообщила V102.RU пенсионерка, год назад умерла ее пожилая соседка и теперь она живет в ветхом строении одна.

В доме есть и свет, и газ, и вода, но время негативно сказалось на состоянии дома. Согласно заключению о его техническом состоянии, фактический износ составляет 70%.

- Одна я осталась в этом разваленном доме. Все поумирали. Наследники есть, но они все живут в своих домах, кто в квартире, кто в доме. А мне идти некуда, - рассказывает ветеран. - Я по-всякому пробовала. Председатель горсовета обещал помочь и мы все надеялись. На втором этаже жили муж с женой. Они умерли. Соседка тоже говорила, что не доживет до 2024 года, а нам в 2024-ом помочь обещали. И только в этом году принесли местную газету, а там написано, что мы не попадаем в этот раз в программу, потому что документы у нас в 2020 году сделаны, а переселяют тех, кто до 2017 года. Два дома осталось таких, а остальных всех переселят.





Двухэтажный дом на улице Кравченко, по данным Фонда развития территорий, был построен в год Октябрьской революции и только осенью 2020 года его признали аварийным. Специалисты, которые готовили экспертное заключение, пришли к выводу, что несущие конструкции обследуемых помещений находятся в недопустимом состоянии. Обнаруженные повреждения и деформации, свидетельствуют о снижении несущей способности и эксплуатационных характеристик, при которых существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования. Плановая дата сноса - 30 декабря 2026 года.

- Председателя горсовета, к которому я ходила, уже нету. Новый пришел в 19-ом году. Мы пошли к нему, он взялся и в 2020 году сделали документы. Но в программу этого года мы не попали. Что толку бороться? Документы сделали на снос, но когда он будет – неизвестно. Звонила я в Москву, писала. Ответ пришел, что расселение планируется до 2030 года, т.е ждем с моря погоды, - сетует Антонина Николаевна.

Уже через несколько дней, 17 марта, женщина встретит в этом доме свой 84-й день рождения. Ветеран труда говорит, что жизнь ее никогда не баловала. Женщина не знает своих родителей, так как выросла в детдоме, а потом всю жизнь проработала на стройке маляром-штукатуром.

- Я не знаю, где я родилась, но нашли меня в 1944 году в Бресте под забором. Меня подобрала женщина. У нее муж был в партизанском отряде и своих три мальчика было. Она меня потом до 7 класса навещала, - вспоминает Антонина Николаевна. - Подобрала она меня, сдала в приемник, а оттуда меня отдали в детдом. Я себя помню уже в детдоме. Всего 7 классов закончила и меня отправили в строительную школу города Актюбинска. Закончила я ее и меня отправили на стройку.

По словам ветерана, работы всегда было много, а порой приходилось проводить на стройке и день, и ночь, чтобы выполнить план. Однажды всю бригаду премировали - дали по 10 рублей, а Антонину Мартыненко наградили медалью, но тогда женщина ценность награды не оценила.

- Я аж заплакала, зачем мне медаль, лучше бы 10 рублей дали. А теперь мне выплаты за нее положены, а я тогда ругалась, - рассказывает собеседница агентства.

Однако женщина не верит, что ее медаль и статус ветерана труда каким-то образом ускорят ее переселение из аварийного жилья.

- Кому я тут нужна? Дом же еще не рухнул. Он стоит. Я не верю, что мне помогут. Если бы хотели, то уже помогли. Я потеряла уже всякую надежду, но я не унываю, - говорит Антонина Николаевна.

В своей квартире после выхода на пенсию она сама сделала ремонт, поменяла окна, провела газ и воду. Однако три года назад пожилая женщина поскользнулась во дворе и получила двойной перелом тазобедренного сустава. Тогда прогнозы были неутешительными. Но вопреки всему пенсионерка встала на костыли и научилась на них и полоть, и полы мыть, и цветы сажать. Сейчас добавилась еще одна проблема с подземными водами, которые стали заливать подвал. Вода, по словам ветерана, стоит уже в кухне под полом.





В администрации Калачевского городского поселения V102.RU сообщили, что в Калаче-на-Дону в настоящее время пять аварийных домов, из них три, которые были признаны аварийными до 2017 года, вошли в программу переселения из ветхого и аварийного жилья.

- Остались два многоквартирных дома, которые в эту программу не попали. Это дом, в котором проживает Антонина Николаевна и еще один по адресу: Дом отдыха, 21. Мы надеемся на новую программу, так как у нас бюджет дефицитный и за свои средства мы ее переселить не можем. Маневренного фонда у нас нет. Да и вряд ли Антонину Николаевну устроит временное жилье, так как она много труда вложила в свой дом и у нее все там есть - вода, газ, - пояснили информагентству в администрации городского поселения.

Что же касается подземных вод, то в администрации Калача-на-Дону отметили, что в этом году подвалы и погребы подтопило в половине домовладений в городе. В местной администрации заверили, что специалисты ищут решение этой проблемы.

Коллаж Алексея Костякова / V102.RU

Фото: Фонд развития территорий, читатели V102.RU