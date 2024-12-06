



В Волгограде вместо монтажа остановочных павильонов там, где их никогда не было, либо нет со времен ЧМ-2018, городские власти решили обновлять существующие. Так, например, в Центральном районе новую остановку ставят сегодня на ул. Краснознаменской. Меж тем, сообщает ИА «Высота 102», прежний, правда более компактный вариант, был установлен не раньше пяти лет назад.

Объясняя необходимость замены достаточно новой по волгоградским меркам остановки, мэрия Волгограда утверждает, что решение принято исключительно в интересах пассажиров общественного транспорта и в рамках реконструкции ул. Краснознаменской. К слову, отметим, что покрытие тротуара на данном участке пешеходной зоны останется прежним – пресс-служба администрации сообщила о завершении работ по укладке тротуарной плитки на обновляемой улице.





Напомним, что в 2019 году власти Волгограда потратили 29 млн рублей на установку 81 нового остановочного павильона. В их числе оказался и остановочный пункт на ул. Краснознаменской.

Меж тем, на многих улицах города по-прежнему нет оборудованных площадок для ожидания общественного транспорта пассажирами. Это, к примеру, ул. Кирова, ул. Ангарская, ул. Рокоссовского и другие.