Под Волгоградом Lexus улетел в кювет после столкновения с Volkswagen





27 марта в Городищенском районе Волгограда две иномарки не поделили федеральную трассу Р-22 «Каспий». Как сообщает ИА «Высота 102», автомобили столкнулись во второй половине дня на участке дороги в районе Качалинского сельского поселения.

- В 12:45 на 912 км автодороги Р-22 «Каспий» произошло столкновение автомобилей Volkswagen Polo и Lexus, - уточнили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным с места события кадрам, сильнее всего пострадал автомобиль Lexus. Иномарку выбросило на обочину, после чего она кубарем скатилась в низину. У машины отмечаются повреждения лобовой, верхней и боковых частей кузова.





Водитель Volkswagen отделался лишь повреждением фары и лёгким испугом.

Отметим, по информации правоохранителей, двое пассажиров автомобиля Lexus получили травмы. Прибывшими на место медиками пострадавшие были госпитализированы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области