Волгоградка отсудила четверть миллиона за сорванный тур в Египет





Жительница Волгограда выиграла суд у туроператора ООО «ТТ-Трэвел» за несостоявшееся путешествие в Египет. Как сообщили ИА «Высота 102» в Дзержинском районном суде, женщина с членами своей семьи собиралась на отдых в Шарм-эль-Шейх с 9 апреля по 18 апреля 2024 года и оплатила путевки в сумме 334 750 рублей. Жительница Волгограда выиграла суд у туроператора ООО «ТТ-Трэвел» за несостоявшееся путешествие в Египет. Как сообщили ИА «Высота 102» в Дзержинском районном суде, женщина с членами своей семьи собиралась на отдых в Шарм-эль-Шейх с 9 апреля по 18 апреля 2024 года и оплатила путевки в сумме 334 750 рублей.

Однако поездка не состоялась из-за болезни ребенка. Из-за чего всей семье пришлось сидеть на карантине с 3 апреля. Однако поездка не состоялась из-за болезни ребенка. Из-за чего всей семье пришлось сидеть на карантине с 3 апреля.

Волгоградка в мессенджере WhatsApp уведомила турагента о невозможности совершения ею и членами ее семьи поездки по не зависящим от нее причинам и предложила перенести тур на другие даты. Ответчик от предложения отказался, и тур был аннулирован. При этом туркомпания вернула лишь часть денег за сорванную поездку – всего 101 948 рублей. Волгоградка в мессенджере WhatsApp уведомила турагента о невозможности совершения ею и членами ее семьи поездки по не зависящим от нее причинам и предложила перенести тур на другие даты. Ответчик от предложения отказался, и тур был аннулирован. При этом туркомпания вернула лишь часть денег за сорванную поездку – всего 101 948 рублей.

Тогда женщина обратилась в суд, где потребовала возврата всей оплаченной по договору суммы, взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами и компенсацию морального вреда. Тогда женщина обратилась в суд, где потребовала возврата всей оплаченной по договору суммы, взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами и компенсацию морального вреда.

Суд удовлетворил иск волгоградки. С ООО «ТТ-Трэвел» в пользу женщины взысканы 222 801 рубль, которые были уплачены за тур, проценты за пользование чужими денежными средствами - 6 306 рублей, 5 000 рублей в счет компенсации морального вреда и штраф - 65 000 рублей. Суд удовлетворил иск волгоградки. С ООО «ТТ-Трэвел» в пользу женщины взысканы 222 801 рубль, которые были уплачены за тур, проценты за пользование чужими денежными средствами - 6 306 рублей, 5 000 рублей в счет компенсации морального вреда и штраф - 65 000 рублей.