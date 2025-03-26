В Волгограде ночью потушили пожар в камышах

Происшествия 26.03.2025 08:19
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26.03.2025 08:19
В Краснооктябрьском районе Волгограда ночью 26 марта произошел ландшафтный пожар. Как пояснили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сигнал о пожаре поступил в 00-23 ч.
- Горел камыш отдельными очагами. Пожарные расчеты 2-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 01:15. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнём, - прокомментировали в ведомстве.
Напомним, накануне, 25 марта, в Волгограде и области потушили несколько ландшафтных пожаров. Самый масштабный произошел в Михайловке – там в нескольких местах горели 10 га растительности.
Фото V102.RU (архив)
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