В МЧС объявили о ликвидации ландшафтного пожара в Михайловке

Пожарным удалось справиться с крупным ландшафтным пожаром на южной окраине Михайловки в Волгоградской области. По предварительным данным, общая площадь пожара составила 10 га, передает V102.RU со ссылкой на местную администрацию.

- По Михайловке в 18:46 пожар ликвидирован, - сообщила в свою очередь пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области.

В администрации муниципального округа город Михайловка уточняют, что в 18:46 была объявлена ликвидация открытого горения, а полностью ликвидировать ландшафтный пожар удалось в 19:37.

Напомним, что согласно данным спутникового мониторинга NASA, 25 марта в Михайловке было зафиксировано четыре возгорания: в районе посёлка Реконструкция, пруда Карман, в 5 километрах от хутора Большой и в пойме реки Тишанка у села Сидоры.

В ликвидации пожара в Михайловке, площадь которого ранее составляла 8 га, были задействованы 11 единиц техники и 27 человек личного состава 68-й пожарной части. Также сообщалось о локализации возгорания в районе поселка Реконструкция, где горела трава.