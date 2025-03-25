Ландшафтные пожары тушат в Волгограде и области

Происшествия 25.03.2025 16:42
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25.03.2025 16:42
В Волгограде и области сегодня, 25 марта, продолжилась борьба с ландшафтными пожарами. Несколько очагов возгорания было потушено в Волгограде. По свидетельствам очевидцев, в Волгограде клубы черного дыма поднимались над поймой реки Царицы в заполотновской части, а также в поселке Ангарский.
В ГУ МЧС по Волгоградской области заявили о ликвидации открытого горения на Ангарском в 14-15 ч. Здесь горели трава и камыш.
На территории Михайловского муниципального округа также горела трава и камыш около поселка Реконструкция. При этом огонь вспыхнул недалеко от жилых домов. Местные жители сообщали, что пожар полыхал неподалеку от газопровода. В тушении принимали участие и спецтехника газовиков. По уточненной информации регионального управления МЧС, к 16-00 ч. горение удалось локализовать.
Между тем, сообщения о ландшафтных пожарах продолжают поступать и из других районов Волгограда. Так, сегодня, 25 марта, в очередной раз вспыхнули камышовые заросли на границе Кировского и Красноармейского районов.
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