Общество 24.03.2025 11:42
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24.03.2025 11:42
В Волгоградской области подводят итоги прошедших 23 марта выборов в двух муниципалитетах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные облизбиркома, в регионе прошли досрочные выборы главы Верхневодянского сельского поселения Старополтавского района, в которых приняли участие три кандидата – самовыдвиженец, представители «ЕР» и «Справедливой России». Еще одному самовыдвиженцу Нурлану Умертаеву было отказано в регистрации из-за недостаточного количества достоверных подписей избирателей. По предварительным данным, больше всего голосов набрала Асылканым Уразгалиева от партии «Единая Россия». Она являлась сельским депутатом и работала учителем математики и информатики.
Также в Котельниковском районе Волгоградской области жители выбирали главу Захаровского сельского поселения. В выборах приняли участие три кандидата – от ЛДПР, «Единой России» и «Справедливой России». При этом Артему Рогачеву, 25-летнему военнослужащему-контрактнику из Воронежской области, также было отказано в регистрации по причине недостаточного количества достоверных подписей избирателей.
По итогам выборов больше всего голосов получила Ирина Ротару от «ЕР». Она являлась врио главы Захаровского сельского поселения.
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