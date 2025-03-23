Волгоградцы засняли стену дыма у Калача-на-Дону





23 марта в окрестностях Калача-на-Дону очевидцы засняли крупный ландшафтный пожар. Как сообщает ИА «Высота 102», пламя бушует рядом с федеральной автотрассой Р-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск». Апокалиптичные кадры очевидцы засняли на видео.







- Площадь поражает. Пожар видно за десятки километров. Судя по всему, пламенем объят не один гектар. В какой-то момент огонь разделился: где-то погас, а где-то разошёлся в разные стороны, - рассказал журналистам один из проезжающих автолюбителей.

Происходящее подтвердили в ГУ МЧС России по Волгоградской области, уточнив, что волгоградцы стали свидетелями отжига сухой растительности и называть происходящее пожаром не совсем корректно.

Отметим, по информации специалистов, какой-либо угрозы населённым пунктам контролируемый отжиг не несёт. Напротив, он поможет в будущем избежать масштабных пожаров.

Фото и видео: Волгоград / t.me