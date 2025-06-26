Контролеры МУП «Метроэлектротранс» в очередной раз оказали помощь в задержании нарушителя, находящегося в розыске. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, накануне, 25 июня, во время проверки проездных документов в троллейбусе №10 на остановке «Ул. Иртышская» в Дзержинском районе работники «МЭТ» обнаружили безбилетника. Сотрудники полиции, принимающие участие в совместном рейде, при рассмотрении документов у нарушителя установили, что он находится в розыске. Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства.
Это уже седьмой подобный случай, когда контролеры среди безбилетников выявляют граждан, которых разыскивает полиция.
Фото V102.RU (архив)