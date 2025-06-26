Происшествия

В волгоградском троллейбусе задержали безбилетника, находящегося в розыске

Происшествия 26.06.2025 13:30
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26.06.2025 13:30


Контролеры МУП «Метроэлектротранс» в очередной раз оказали помощь в задержании нарушителя, находящегося в розыске. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, накануне, 25 июня, во время проверки проездных документов в троллейбусе №10 на остановке «Ул. Иртышская» в Дзержинском районе работники «МЭТ» обнаружили безбилетника. Сотрудники полиции, принимающие участие в совместном рейде, при рассмотрении документов у нарушителя установили, что он находится в розыске. Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства. 

Это уже седьмой подобный случай, когда контролеры среди безбилетников выявляют граждан, которых разыскивает полиция. 

Фото V102.RU (архив)

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