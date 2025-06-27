Общество

«Золотые руки»: сотрудников рабочих специальностей ищут в Волгограде

Общество 27.06.2025 10:03
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27.06.2025 10:03

Лето для кого-то пора отпусков и отдыха. Также лето – это прекрасное время для поиска работы. Ярмарки вакансий пестрят объявлениями о трудоустройстве в самые разнообразные сферы деятельности.
Найти проверенного и стабильного работодателя дело весьма непростое. «Ред флаги» соискателей – это опыт работы от 3 лет, высшее образование, рекомендательное письмо, фразы «попробуй продать мне эту ручку» и «мы вам обязательно перезвоним». Так что, рынок труда – это кот в мешке? Где же найти работу простому человеку? 
Присоединяйтесь к команде АО «ЭлектроТранспорт Плюс». Волгоградские трамваи – это не только достопримечательность и важнейшая транспортная артерия. Это работа на ведущем предприятии города, огромный коллектив специалистов технических и не только, трудоустройство с учётом района проживания, оформление по ТК РФ, медкомиссии за счёт работодателя.
Вакансии доступны как для начинающих специалистов – выпускников колледжей и вузов, так и для опытных профессионалов.
Заработная плата зависит от специальности, разряда, сложности и объёма выполняемых задач:
– слесарь-электрик, з/п от 40000;
– электромонтер к/с, з/п от 45000;
– монтеров пути з/п от 41000;
– слесарь-ремонтник, з/п от 40000;
– тоннельные рабочие, з/п от 40000;
– инспектор транспортной безопасности, з/п  4500/смена;
– уборщики, мойщики подвижного состава;
– станционные рабочие.
График работы зависит от вакансии: пятидневный или сменный (есть варианты подработок).
Ищете стабильность и профессиональный рост? Приходите работать в волгоградские трамваи – АО «ЭлектроТранспорт Плюс»!
Телефон отдела кадров 23-86-42.
Реклама. АО «ЭлектроТранспорт Плюс», ИНН 3443147336, erid: F7NfYUJCUneTRUYziqdx

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