«Золотые руки»: сотрудников рабочих специальностей ищут в Волгограде

Лето для кого-то пора отпусков и отдыха. Также лето – это прекрасное время для поиска работы. Ярмарки вакансий пестрят объявлениями о трудоустройстве в самые разнообразные сферы деятельности.

Найти проверенного и стабильного работодателя дело весьма непростое. «Ред флаги» соискателей – это опыт работы от 3 лет, высшее образование, рекомендательное письмо, фразы «попробуй продать мне эту ручку» и «мы вам обязательно перезвоним». Так что, рынок труда – это кот в мешке? Где же найти работу простому человеку?

Присоединяйтесь к команде АО «ЭлектроТранспорт Плюс». Волгоградские трамваи – это не только достопримечательность и важнейшая транспортная артерия. Это работа на ведущем предприятии города, огромный коллектив специалистов технических и не только, трудоустройство с учётом района проживания, оформление по ТК РФ, медкомиссии за счёт работодателя.

Вакансии доступны как для начинающих специалистов – выпускников колледжей и вузов, так и для опытных профессионалов.

Заработная плата зависит от специальности, разряда, сложности и объёма выполняемых задач:

– слесарь-электрик, з/п от 40000;

– электромонтер к/с, з/п от 45000;

– монтеров пути з/п от 41000;

– слесарь-ремонтник, з/п от 40000;

– тоннельные рабочие, з/п от 40000;

– инспектор транспортной безопасности, з/п 4500/смена;

– уборщики, мойщики подвижного состава;

– станционные рабочие.

График работы зависит от вакансии: пятидневный или сменный (есть варианты подработок).

Ищете стабильность и профессиональный рост? Приходите работать в волгоградские трамваи – АО «ЭлектроТранспорт Плюс»!

Телефон отдела кадров 23-86-42.

Реклама. АО «ЭлектроТранспорт Плюс», ИНН 3443147336, erid: F7NfYUJCUneTRUYziqdx