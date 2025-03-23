Не удержали ничью: волгоградский «Ротор» обидно проиграл в Хабаровске





Волгоградский «Ротор» сегодня, 23 марта, в гостях проиграл «СКА-Хабаровск» в 25-м туре Первой лиги со счетом 0:1, сообщает V102.RU.

В стартовом составе «Ротора» по сравнению с прошлым матчем с «Соколом» произошли изменения. В частности, вернулись пропускавшие из-за дисквалификации игру с саратовцами капитан Алексей Шумских и Андрей Семенов. Также в паре с Максимом Турищевым в атаку вышел Дмитрий Лаврищев, оформивший дубль в поединке с «Соколом». Кроме того, отсутствовал основной левый защитник Дмитрий Прищепа, сейчас находящийся в расположении сборной Беларуси. А у «СКА-Хабаровск» в старте появился экс-футболист волгоградского клуба Рамазан Гаджимурадов.

Несмотря на долгий перелет и раннее начало встречи по московскому времени, футболисты «Ротора» стартовали активно и своевременно применяли прессинг на чужой половине поля. На 16-й минуте Михаил Мальцев пробил со стандарта - мяч разминулся со штангой. Вскоре нападающий хабаровчан Камран Алиев после дальнего заброса вбежал в штрафную и пытался переиграть Никиту Чагрова, но голкипер совершил сейв в падении и не позволил оппоненту отличиться. На 35-й минуте в составе гостей произошло удаление. Шумских вблизи своей штрафной нарушил правила и сорвал опасную атаку соперника, за что получил красную карточку от главного арбитра Станислава Матвеева.

Оставшись в меньшинстве, сине-голубые продолжили действовать максимально собрано. В концовке тайма главный тренер Денис Бояринцев решил пожертвовать нападающим ради восполнения потери в защите - вместо Турищева в оборону вышел Максим Швецов. На 43-й минуте выстрел Алиева снова отразил Чагров.

После перерыва в составе «Ротора» произошло еще одно изменение. Вместо Лаврищева на поле появился Илья Сафронов. Во второй половине территориальным преимуществом и мячом больше владели хозяева, которые активно пытались воспользоваться численным преимуществом. Но и волгоградцы продолжали играть дисциплинированно, ликвидируя всю угрозу вплоть до финального отрезка.

На 79-й минуте вышедший на замену опытный армеец Александр Гаглоев с левого фланга прострелил в штрафную, где переправлял мяч в ворота Артем Симонян, но игрок хозяев пробил неточно. А на 84-й минуте случился ключевой эпизод встречи - красно-синие открыли счет в результате стандарта. Гаглоев выполнил навес, затем борьбу за мяч выиграл Юрий Журавлев, отправивший игровой снаряд точно в сетку. Чагров провел в целом хороший поединок, совершив несколько спасений на последнем рубеже, однако этот удар защитника хабаровской команды с выгодной позиции оказался практически неотразимым.

Сил и эмоций на финальный штурм у гостей после почти часа игры в меньшинстве не осталось. В итоге «СКА-Хабаровск» удержал минимальную победу со счетом 1:0 и заработал 38 очков, поднявшись на шестое место. Таким образом, «Ротор» прервал беспроигрышную серию, которая до сегодняшнего дня составляла семь матчей. Волгоградский клуб на данный момент остается на восьмой позиции с 33 баллами. В следующем туре сине-голубые на «Волгоград Арене» встретятся с московской «Родиной» 30 марта. Начало поединка в 15-00 ч.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев