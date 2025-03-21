Волгоградец собрал 89 штрафов за превышение скорости и угодил под суд

Суд в Кировском районе Волгограда признал любителя быстрой езды виновным в совершении 89 административных правонарушений, связанных с неуплатой штрафов за превышение скорости. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, в отношении водителя каждый раз сотрудниками полиции составились административные протоколы, но он их игнорировал и штрафы не платил.

Нарушителя признали виновным и назначили ему наказание в виде штрафов на сумму 119 000 рублей. Решения может быть обжаловано в установленные законом сроки.