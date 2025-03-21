Происшествия

Волгоградец собрал 89 штрафов за превышение скорости и угодил под суд

Происшествия 21.03.2025 17:39
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21.03.2025 17:39


Суд в Кировском районе Волгограда признал любителя быстрой езды виновным в совершении 89 административных правонарушений, связанных с неуплатой штрафов за превышение скорости. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, в отношении водителя каждый раз сотрудниками полиции составились административные протоколы, но он их игнорировал и штрафы не платил.

Нарушителя признали виновным и назначили ему наказание в виде штрафов на сумму 119 000 рублей. Решения может быть обжаловано в установленные законом сроки. 

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