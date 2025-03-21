В Волгограде наградили 30 работников в сфере обращения с отходами





В Советском районе Волгограда на площадке производственной базы компании «ЭкоЦентр» прошла торжественная церемония награждения 30 лучших сотрудников, обеспечивающих своевременный вывоз твёрдых коммунальных отходов. Как сообщает ИА «Высота 102», мероприятие приурочено ко Дню работника бытового обслуживания. Специалистам были вручены как ведомственные, так и корпоративные благодарственные письма.





В числе отмеченных работников и начальник ремонтно-механической мастерской Сергей Мамонов. Мужчина всю жизнь посвятил работе с транспортом: сначала общественным, затем с коммунальной техникой. В коллективе регионального оператора трудится с апреля 2024 года.

– В моём подчинении находятся 28 слесарей и 4 механика. С марта месяца работаем в круглосуточно. Запустили ночную смену, которая выполняет полный цикл технического обслуживания. Занимаемся мы как ремонтом мусоровозов, так и восстановлением пластиковых контейнеров и бункеров. За минувший оперативный год совместными усилиями удалось трансформировать работу мастерской, повысить оперативность ремонта. Я считаю, что сегодняшняя награда – это не только моя заслуга как управленца, но и оценка всего коллектива. Уверен, будем и дальше поэтапно улучшать качество нашей работы, – подчеркнул Сергей Мамонов.

При этом специалист признаётся, что зачастую легче предотвратить какую-то поломку, чем устранить, поэтому значительная ответственность лежит на специалистах «первой линии», которые управляют мусоровозами и занимаются погрузкой отходов. Наиболее опытных и ответственных из них сегодня также наградили на предприятии.





– Работаю в отрасли уже более 13 лет. Обслуживаю контейнерные площадки на территории Центрального района Волгограда. Улично-дорожная сеть, конечно, неплохая. Но и здесь есть свои сложности. На ногах уже с трёх часов утра, предварительно, с 5:00 в течение часа провожу технический осмотр автомобиля. Машина хоть и новая у нас, но как живой организм требует заботы и ухода. Периодически приходится что-то где-то «подкручивать», осуществлять мелкий ремонт. Наградили меня за качество работы. Мусоровоз всегда как новый, площадки, обслуживаемые выгребаются под лопату – жалоб от горожан на меня ещё не было и, уверен, не будет, – подчеркнул водитель Сергей Баранов.

Маршрутизация специализированных большегрузов и контроль за работой водителей и погрузочных бригад лежит на плечах мастеров. В числе отмеченных наградами и специалист, отвечающий за обслуживание контейнерных площадок на территории Городищенского района.

– Район довольно большой: от Нового Рогачика до Ерзовки. Основная наша работа заключается в том, чтобы отходы вывозились вовремя. Собственно, что мы и стараемся всеми силами обеспечить. В приоритете комфорт населения. Бывают, конечно, всякие сложности и проблемные ситуации, но каждый раз мы всё преодолеваем, – поделился мастер Городищенского района Артём Гаканов.

При этом сотрудник уверен, что если подходить к выполнению задач с душой, то и жители населённых пунктов благодарностью откликнуться на эти усилия, а сам труд не будет рутиной и даже более того, вдохновит на творчество.

– У меня есть хобби – пишу для себя песни. Конечно, времени на это немного, каждый день встаю в 5:00 на работу, но всё равно нет-нет, да получается уделить этому пару минут. Тем более, когда просят коллеги. Недавно водитель с ерзовского направления Ваня Дмитриенко предложил написать песню про нас, нашу работу. Мы собрались, вместе с другими водителями скооперировались, придумали стихи, положили на музыку, и в результате родилась, как мне кажется, неплохое произведение. По крайней мере, коллегам оно очень понравилась. Но наградили меня всё же за профессиональные успехи, – добавил мастер.





Отметим, компания «ЭкоЦентр» начала работать в Волгоградской области в качестве временного оператора по обращению с ТКО с августа 2023 года. Организация вынуждена была разгребать горы мусора за предыдущей компанией, которая не справилась с работой и лишилась официального статуса. В конце 2024 года «ЭкоЦентр» стал полноправным регоператором.

Фото и видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»