Волгоградцы встретят астрономическую весну 20 марта

День весеннего равноденствия в северном полушарии планеты выпадает в 2025 году на 20 марта. Известно даже точное время – 12:01:09 ч. Как сообщает ИА «Высота 102», в отличие от летнего и зимнего солнцестояния, а также осеннего равноденствия, весеннее практически каждый год в период с 2010-го по 2050-й приходится на один и тот же день. Лишь в 2044-м и 2048-м оно выпадет на 19 марта.

экватор: весной оно переходит из Южного полушария в Северное, а осенью —наоборот. После наступления весеннего равноденствия обычно наступает астрономическая весна.

Равноденствие — это астрономическое явление, при котором продолжительность дня и ночи во всем мире становится практически равной. Происходит оно дважды в году. В этот день Солнце пересекает небесный