Общество

Волгоградцы встретят астрономическую весну 20 марта

Общество 19.03.2025 21:54
0
19.03.2025 21:54


День весеннего равноденствия в северном полушарии планеты выпадает в 2025 году на 20 марта. Известно даже точное время – 12:01:09 ч. Как сообщает ИА «Высота 102», в  отличие  от летнего и зимнего солнцестояния, а также осеннего равноденствия, весеннее практически каждый год в период с 2010-го по 2050-й приходится на один и тот же день. Лишь в 2044-м и 2048-м оно выпадет на 19 марта.
Равноденствие — это астрономическое явление, при котором продолжительность дня и ночи во всем мире становится практически равной. Происходит оно дважды в году. В этот день Солнце пересекает небесный экватор: весной оно переходит из Южного полушария в Северное, а осенью —наоборот. После наступления весеннего равноденствия обычно наступает астрономическая весна.
Фото ГеннадияГуляева

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
19.03.2025 21:07
Общество 19.03.2025 21:07
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2025 20:41
Общество 19.03.2025 20:41
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2025 18:19
Общество 19.03.2025 18:19
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2025 16:59
Общество 19.03.2025 16:59
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2025 16:15
Общество 19.03.2025 16:15
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2025 14:22
Общество 19.03.2025 14:22
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2025 14:04 Реклама
Общество 19.03.2025 14:04 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
19.03.2025 13:04
Общество 19.03.2025 13:04
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2025 12:32
Общество 19.03.2025 12:32
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2025 11:37
Общество 19.03.2025 11:37
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2025 09:40
Общество 19.03.2025 09:40
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2025 09:33
Общество 19.03.2025 09:33
Комментарии 0

0
Далее
Общество
19.03.2025 08:54
Общество 19.03.2025 08:54
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2025 07:50
Общество 19.03.2025 07:50
Комментарии

0
Далее
Общество
19.03.2025 06:28
Общество 19.03.2025 06:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:54
Волгоградцы встретят астрономическую весну 20 мартаСмотреть фотографии
21:35
Программу «Реабилитация через спорт» запускают для участников СВОСмотреть фотографии
21:07
Сотни пузыреплодников украсят ул. Рокоссовского в Волгограде к приезду гостейСмотреть фотографии
20:41
У жительницы Волжского арестовали «Ниву» за долг в 97 миллионов рублейСмотреть фотографии
20:18
Под Волгоградом сгорел дом из-за холодильникаСмотреть фотографии
19:55
В поселке под Волгоградом укрепят 1,1 км берега АхтубыСмотреть фотографии
19:17
Главный тренер «Ротора» Бояринцев продлил контракт с волгоградским клубомСмотреть фотографии
18:19
Закованная в бетон классика и военные «раны»: показываем вскрывшиеся дефекты легендарного ЦУМаСмотреть фотографии
17:33
На Хопре в Волгоградской области восьмую неделю ищут утонувшего рыбакаСмотреть фотографии
17:22
Комиссия ФНЛ допустила «Волгоград Арену» к проведению матчей Первой лигиСмотреть фотографии
17:14
Стало известно состояние пострадавших в ДТП с детьми в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:59
«Один погиб, вторая покалечилась»: жители Ерзовки требуют огородить смертельно опасный подвалСмотреть фотографии
16:32
Под Волгоградом двое детей и двое взрослых пострадали в жестком ДТП с «перевертышем»Смотреть фотографии
16:15
Названа дата прощания в Волгограде с Ефимом ШустерманомСмотреть фотографии
15:13
В саратовском «Светофоре» нашли странную колбасу из ВолгоградаСмотреть фотографии
15:12
Волгоградку осудили за украденного из магазина краба весом 3,5 кгСмотреть фотографии
14:33
Селянин легализовал в Волгоградской области группу узбековСмотреть фотографии
14:22
Суд обязал отремонтировать опасные дороги в Ерзовке под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:13
Случай заболевания EVALI зафиксирован у подростка в РоссииСмотреть фотографии
14:04
ЕвроХим-ВолгаКалий модернизирует производственные процессыСмотреть фотографии
13:41
Подчиненные Ивана Геля на суде над чиновником «забыли» свои показанияСмотреть фотографии
13:04
Андрей Бочаров провел заседание оргкомитета по подготовке к 9 МаяСмотреть фотографии
12:53
Подростка, пропавшего в Калмыкии, ищут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:32
38-летний Сергей Черкас из Урюпинска погиб при освобождении СуджиСмотреть фотографии
11:37
Росстат: население Волгоградской области в 2024 году сократилось на 19852 человекаСмотреть фотографии
11:05
Cтарт в бизнесе со школьной парты: стартовала всероссийская олимпиада по предпринимательствуСмотреть фотографии
10:47
Подъем воды зафиксировали в реке Хопер в Саратовской областиСмотреть фотографии
10:37
Столкновение иномарки с электровелосипедом в центре Волгограда попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:06
Суд в Волгограде обязал стройфирму возместить миллион за вред почвамСмотреть фотографии
09:58
«Связал и увёз в Воронеж»: под Волгоградом СК раскрыл липовое похищениеСмотреть фотографии
 