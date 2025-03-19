Волгоградцы встретят астрономическую весну 20 марта

Общество 19.03.2025 21:54
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19.03.2025 21:54
День весеннего равноденствия в северном полушарии планеты выпадает в 2025 году на 20 марта. Известно даже точное время – 12:01:09 ч. Как сообщает ИА «Высота 102», в отличие от летнего и зимнего солнцестояния, а также осеннего равноденствия, весеннее практически каждый год в период с 2010-го по 2050-й приходится на один и тот же день. Лишь в 2044-м и 2048-м оно выпадет на 19 марта.
Равноденствие — это астрономическое явление, при котором продолжительность дня и ночи во всем мире становится практически равной. Происходит оно дважды в году. В этот день Солнце пересекает небесный экватор: весной оно переходит из Южного полушария в Северное, а осенью —наоборот. После наступления весеннего равноденствия обычно наступает астрономическая весна.
Фото ГеннадияГуляева
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