



8 марта председатель СК России поручил организовать процессуальную проверку состояния дороги к Берёзовскому сельскому поселению Еланского района Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», Александр Бастрыкин вынужден был обратить внимание на значимую транспортную артерию после видеообращения, записанного жителями населённого пункта.

- В средствах массовой информации опубликовано обращение жителей Еланского района Волгоградской области к Председателю СК России в связи с ненадлежащим исполнением организацией, ответственной за ремонт местных дорог, своих обязанностей. Отмечается, что несмотря на многолетние заявления о ненадлежащем состоянии социально значимой автомобильной дороги, ответственные лица отказываются предпринимать какие-либо действия, допуская её полное разрушение, - рассказали журналистам в пресс-службе Следкома.

Сообщения сельчан легли в основу предварительной проверки. По её итогу СУ СК России по Волгоградской области представит в центральный аппарат ведомства доклад о результатах расследования, а также о мерах, предпринятых для восстановления законных прав граждан.

Отметим, видеообращение было записано прекрасной половиной Берёзовского сельского поселения в Международный женский день. Женщины пожаловались председателю СК России на то, что из-за аварийного состояния дороги в населённый пункт не могут своевременно доехать кареты скорой помощи, а дефекты проезжей части создают угрозу для перевозки учеников школьными автобусами.

Фото: Следком