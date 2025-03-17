Троих жителей Волгограда и Волжского покалечили электросамокатчики за 2 дня

Происшествия 17.03.2025 15:27
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17.03.2025 15:27
Трое жителей Волгоградской области пострадали за минувшие выходные от самокатчиков, которых было особенно много в прошедшие теплые выходные. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, один случай травмирования пешехода был зарегистрирован в Волгограде, а два - в Волжском. Так, водитель электросамоката 15 марта наехал на 4-летнюю девочку около «Современника» в областном центре. Ребенок получил ушиб головы – ему понадобилась медицинская помощь.
Пострадали от наезда двухколесного транспорта и двое жителей Волжского. 65-летнего мужчину сбили около дома №23 на проспекте Ленина. У пенсионера диагностировали рваную рану носа и заподозрили сотрясение головного мозга.
На 42-летнюю волжанку наехал электросамокат под управлением подростка в парке на ул. 40 лет Победы. Женщина получила травму ноги.
По всем фактам травмирования граждан полицейские проводят проверку.
В главке напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности и повышения осведомленности участников дорожного движения о возможных рисках.
Водители электросамокатов – такие же полноценные участники дорожного движения, которые несут такую же ответственность за свои действия и за последствия таких действий, как и водитель автомобиля.
Об этом должен помнить каждый, кто управляет электросамокатом. Этот вид транспорта- не средство развлечения. Ответственность за это предусмотрена вполне серьезная.
Фото V102.RU (архив)
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