Происшествия

Троих жителей Волгограда и Волжского покалечили электросамокатчики за 2 дня

Происшествия 17.03.2025 15:27
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17.03.2025 15:27


Трое жителей Волгоградской области пострадали за минувшие выходные от самокатчиков, которых было особенно много в прошедшие теплые выходные. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, один случай травмирования пешехода был зарегистрирован в Волгограде, а два - в Волжском. Так, водитель электросамоката 15 марта наехал на 4-летнюю девочку около «Современника» в областном центре. Ребенок получил ушиб головы – ему понадобилась медицинская помощь. 
Пострадали от наезда двухколесного транспорта и двое жителей Волжского. 65-летнего мужчину сбили около дома №23 на проспекте Ленина. У пенсионера диагностировали рваную рану носа и заподозрили сотрясение головного мозга. 
На 42-летнюю волжанку наехал электросамокат под управлением подростка  в парке на ул. 40 лет Победы. Женщина получила травму ноги. 
По всем фактам травмирования граждан полицейские проводят проверку. 
В главке напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности и повышения осведомленности участников дорожного движения о возможных рисках. 
Водители электросамокатов – такие же полноценные участники дорожного движения, которые несут такую же ответственность за свои действия и за последствия таких действий, как и водитель автомобиля. 
Об этом должен помнить каждый, кто управляет электросамокатом. Этот вид транспорта- не средство развлечения. Ответственность за это предусмотрена вполне серьезная. 

Фото V102.RU (архив)

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