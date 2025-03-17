Под Волгоградом бродячая собака укусила третьеклассницу

Происшествия 17.03.2025 10:18
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17.03.2025 10:18
Происшествие случилось накануне, 16 марта, в Краснослободске Среднеахтубинского района Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, в переулке Гайворонский днем в воскресенье бездомная собака напала на 10-летнюю девочку. Ребенок получил укушенную рану ягодицы.
Школьнице оказана необходимая медицинская помощь.
Фото V102.RU (архив)
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