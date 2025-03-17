



13 марта в Среднеахтубинском районе Волгограда произошло жуткое ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Как сообщает ИА «Высота 102», авария случилась поздним вечером на участке трассы Р-229 «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград», вблизи съезда к посёлку Красный Октябрь.

- В 21:00 на 718 км автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» произошло столкновение автомобилей Lada Priora и Volvo с полуприцепом, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным с места событий кадрам, столкновение произошло на большой скорости. Легковой автомобиль оказался повреждён практически по всей площади, превратившись в гору искорёженного метала.

Отметим, по информации правоохранительных органов, водитель автомобиля «Лада» получил травмы и был доставлен в больницу.