Под Волгоградом взбесившийся бык переломал рёбра пенсионерке





16 марта во Фролово Волгоградской области серьёзные травмы получила пожилая женщина. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, 64-летнюю жительницу хутора Красные Липки покалечил взбесившийся бык. Животное набросилось на пенсионерку, переломав несколько рёбер.

Пострадавшей потребовалась срочная медицинская помощь. Она была доставлена во Фроловскую ЦРБ. Помимо закрытого перелома, врачами диагностированы у пенсионерки тупая травма живота и внутреннее кровотечение.

Отметим, по предварительной информации, нападение быка произошло по неосторожности самой женщины.

Фото из архива ИА «Высота 102»