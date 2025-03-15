В Волгограде резко подорожали пятизвездочные отели

Общество 15.03.2025 17:30
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15.03.2025 17:30
В Волгограде цены на проживание в пятизвездочных отелях продолжили еженедельный рост. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на новые данные Волгоградстата, средняя цена за сутки в четырех и пятизвездочных гостиницах за неделю выросла на 3,79% и составила 3310 рублей. Как следует из данных статистического ведомства, с начала 2025 года стоимость в номерах пятизвездочных отелях повысилась существенно – с 2887 рублей.
При этом в мотелях цены на проживание за последнюю неделю снизились почти на 3% - до 1453 рублей. Расценки на двухзвездочные гостиницы увеличились незначительно – на 0,8% - до 1356 рублей. Проживание в трехзвездочных отелях осталось на том же уровне – 2248 рублей.
Фото V102.RU (архив)
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