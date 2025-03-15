Скорее всего, мужчина скончался в тот же день, когда пропал и очутился в овраге. Он тщетно пытался выбраться – у него были разодраны локти, ноги, кисти. Скончался он от переохлаждения – он был без одежды и босой. А тогда на севере региона были холодные ночи…
Жители села до сих пор пребывают в шоке от случившегося. Владимир был добрым, жизнерадостным человеком, который страдал от тяжелого заболевания. Его земляки предполагают, что именно приступ страха, который по какой-то причине не был купирован вовремя, и заставил его в ужасе убежать из дома. Ранее, рассказывали соседи, мужчина очень переживал из-за событий на Украине и нередко поднимал тему, где прятаться в случае опасности.