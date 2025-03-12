В Волгограде заблокировали сайты по продаже сим-карт





Прокуратура Советского района Волгограда добилась блокировки сайтов по продаже нелегальных сим-карт. Как сообщили V102.RU в пресс-службе ведомства, ресурсы были обнаружены входе мониторинга.

Вход на данные интернет-ресурсы был для всех свободным, и приобрести сим-карту мог любой желающий. В связи с этим районный прокурор обратился в суд, который признал сайты нелегальными.

- Решением районного суда требования прокурора удовлетворены. В настоящее время судебное решение фактически исполнено, доступ к сайтам заблокирован, - добавили в пресс-службе региональной прокуратуры.